Гэтжи не считает, что Оливейра опаснее Нурмагомедова

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Претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи сравнил действующего обладателя пояса Чарльза Оливейру и непобеждённого российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Гэтжи не считает, что Оливейра опаснее Нурмагомедова
  • AP

«Они разные. Чарльз точно не опаснее Хабиба. Чарльз не выдерживает удары, которые попадают прямо в цель, — это доказано временем. Я критиковал Чарльза за его прошлые бои, когда он проигрывал. Тогда он был ребёнком, а сейчас он полный уверенности мужчина», — сказал Гэтжи MMA Fighiting.

При этом американский боец отметил, что Оливейра не сильно изменился с момента его очных поединков с Энтони Петтисом, Дональдом Серроне и Кабом Свонсоном. Гэтжи пообещал доказать это во время их очной схватки на UFC 274 и добавил, что «трус всегда остаётся трусом».

«Я не говорю, что он трус, но... Слушайте, Хабиб никогда не проигрывал топам, поэтому их нельзя сравнивать», — заключил Гэтжи.

Поединок между Гэтжи и Оливейрой возглавит турнир UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая по Москве. Шоу состоится в Финиксе. Бразилец попробует провести вторую защиту пояса в лёгком весе и приблизиться по этому показателю к Нурмагомедову. В активе россиянина три защиты.

Ранее Оливейра ответил на вопросы о ведущих российских бойцах смешанного стиля.

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