Жулин рассказал, что танцевальный дуэт Уртадо — Халявин покинул его группу

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Российский тренер Александр Жулин сообщил, что фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин приняли решение покинуть его группу.
Жулин рассказал, что танцевальный дуэт Уртадо — Халявин покинул его группу
  • РИА Новости

«Да, Сара Уртадо и Кирилл Халявин покинули группу. Сейчас они живут в Испании, Кирилл перевёз свою семью туда. После Олимпиады они хотели заканчивать карьеру, закончили или нет — не знаю», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Испанская фигуристка Уртадо встала в пару с российским спортсменом Халявиным в 2016 году. Пара выступала за Испанию, но на протяжении шести лет тренировалась под руководством Жулина. На Олимпийских играх 2018 года танцевальный дуэт занял 12-е место, лучший результат пары — шестое место на чемпионате Европы 2022 года.

Ранее Жулин прокомментировал решение фигуристки Самодуровой завершить карьеру.

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