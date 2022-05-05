Габулов решил покинуть пост генерального директора «Химок»

Владимир Габулов оставил пост генерального директора «Химок» по собственному желанию.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

38-летний функционер занимал эту должность с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Напомним, что Габулов после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал данный инцидент с участием генерального директора клуба.