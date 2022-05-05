В «Уфе» рассказали о степени готовности к введению Fan ID

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о готовности стадиона клуба к введению Fan ID.
В «Уфе» рассказали о степени готовности к введению Fan ID
  • РИА Новости

«Я не знаю, почему стадиона «Уфы» нет в этом списке. У нас есть дорожная карта, по которой мы и работаем. Нужны ли какие-то ещё технические средства? РФС всё знает», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

По данным Telegram-аккаунта «Арена», система заработает 4 июля на шести стадионах: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс Арена» (Казань), «Фишт» (Сочи), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара Арена» (Самара).

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение закона о системе Fan ID в РПЛ.

 

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