Семёнов: хочется завоевать с «Ак Барсом» Кубок Гагарина

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Новичок «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.
Семёнов: хочется завоевать с «Ак Барсом» Кубок Гагарина
  • globallookpress.com

«У меня были предложения от других клубов, но много факторов указывали на то, что «Ак Барс» будет той командой, которая сделает всё, чтобы выиграть кубок в предстоящем сезоне. Поэтому хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник городу и всему Татарстану», — цитирует Семёнова пресс-служба клуба.

Хоккеист признался, что ему запомнились игры против «Ак Барса», так как они всегда были тяжёлыми. Он также отметил великолепную атмосферу «Татнефть Арены».

Прошлый сезон Семёнов провёл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс», после чего вернулся в «Авангард». За омский клуб он сыграл в 21 матче, записав в свой актив 10 (4 + 6) очков.

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