Кавазашвили высказался о лишении Петербурга права проведения финала Лиги чемпионов

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов 28 мая.

«Они нас вырубили из европейского и мирового футбольного значения, поставили нас мордой в землю и указали на непотребное место. Мы этого не заслужили!» — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в УЕФА ошибаются, если думают, что унизили Россию этим решением. По его мнению, страна станет только крепче и найдёт возможность для проведения серьёзных мероприятий.

«Я не знаю, но обычно, когда они дают нам санкции в «подарок», то их не снимают. Это очень обидно. Я осуждаю поступок ФИФА и УЕФА», — заключил Кавазашвили.

Финал пройдёт 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», где сыграют «Реал» и «Ливерпуль». Изначально местом проведения решающей игры была выбрана «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА в ближайшее время может выплатить компенсацию за перенос игры.