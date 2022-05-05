Кавазашвили высказался о лишении Петербурга права проведения финала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов 28 мая.
Кавазашвили высказался о лишении Петербурга права проведения финала Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Они нас вырубили из европейского и мирового футбольного значения, поставили нас мордой в землю и указали на непотребное место. Мы этого не заслужили!» — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в УЕФА ошибаются, если думают, что унизили Россию этим решением. По его мнению, страна станет только крепче и найдёт возможность для проведения серьёзных мероприятий.

«Я не знаю, но обычно, когда они дают нам санкции в «подарок», то их не снимают. Это очень обидно. Я осуждаю поступок ФИФА и УЕФА», — заключил Кавазашвили.

Финал пройдёт 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», где сыграют «Реал» и «Ливерпуль». Изначально местом проведения решающей игры была выбрана «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА в ближайшее время может выплатить компенсацию за перенос игры.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить