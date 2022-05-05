«Ливерпуль» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Представлена новая домашняя форма английского футбольного клуба «Ливерпуль» на сезон-2022/23.

Фотографии классической красной формы команды опубликованы на сайте мерсисайдцев.

Отмечается, что дизайн отражает менталитет жителей Ливерпуля, который делает город уникальным.

В этом сезоне подопечные Юргена Клоппа выиграли Кубок английской лиги, а также вышли в финал Лиги чемпионов и Кубка Англии. Кроме того, «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ за четыре тура до конца чемпионата.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».