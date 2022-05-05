Тарханов предположил, к чему может привести возможное уменьшение бюджета «Спартака»
- РИА Новости
«Если такое произойдёт, то, наверное, будет меньше дорогих иностранцев и больше русских футболистов», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».
Он также привёл пример «Краснодара», который хорошо играет молодёжью.
«Здесь главное не финансы, а как работать с футболистами и как повышать их уровень», — добавил эксперт.
По информации СМИ, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей, а к 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об уменьшении бюджета клуба.