Тарханов предположил, к чему может привести возможное уменьшение бюджета «Спартака»

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Известный тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию об уменьшении бюджета московского «Спартака».
Тарханов предположил, к чему может привести возможное уменьшение бюджета «Спартака»
  • РИА Новости

«Если такое произойдёт, то, наверное, будет меньше дорогих иностранцев и больше русских футболистов», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

Он также привёл пример «Краснодара», который хорошо играет молодёжью.

«Здесь главное не финансы, а как работать с футболистами и как повышать их уровень», — добавил эксперт.

По информации СМИ, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей, а к 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об уменьшении бюджета клуба.

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