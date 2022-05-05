Дмитриева считает, что Александровой предстоит трудный матч в полуфинале турнира в Мадриде
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«Жабер сейчас в хорошей форме. Она сейчас разгромила Халеп, легко её обыграла, это говорит о том, что она очень хорошо себя чувствует» — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».
Она также подчеркнула, что за последние два года тунисская спортсменка стала лучше играть и к ней нужно относиться всерьёз.
«Трудный будет матч, но интересно посмотреть, насколько Александрова прибавила в игре. Те, кто увидят эту игру, получат удовольствие», — добавила Дмитриева.
Встреча состоится 5 мая.
В четвертьфинале россиянка обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил Александрову с выходом в полуфинал теннисного турнира в Мадриде.