Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём будущем в клубе.
Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
  • globallookpress.com

«Я не утверждаю с уверенностью, что буду работать с «Зенитом». Мой контракт — меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны сыграть. А если будут новости, то вы узнаете от руководства. Все вопросы останутся там, где они обсуждаются», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение специалиста с клубом истекает летом 2022 года.

46-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне он привёл команду к четвёртой победе в чемпионате России подряд. Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали после победы над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успехе Семака в РПЛ.

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