В FIS ответили Степановой, раскритиковавшей идею равной дистанции для мужчин и женщин
- РИА Новости
«Очень удивительно, что используется этот аргумент, потому что у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического», — цитирует Ульванга Nettavisen.
В апреле этого года Ульванг внёс предложение о введении равной дистанции для обоих полов в гонках — на 10, 20 и 50 км. Если предложение будет принято, оно вступит в силу не ранее 2025 года.
Степанова же заявила, что старт на 50 км требует особой подготовки и нескольких лет специализации. По её мнению, никто не будет смотреть эти забеги.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что FIS не станет применять санкции к Степановой за её слова на встрече с Владимиром Путиным.