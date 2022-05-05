В FIS ответили Степановой, раскритиковавшей идею равной дистанции для мужчин и женщин

Глава комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг ответил на слова олимпийской чемпионки в эстафете Вероники Степановой, которая выступила против женской гонки на 50 км.

«Очень удивительно, что используется этот аргумент, потому что у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического», — цитирует Ульванга Nettavisen.

В апреле этого года Ульванг внёс предложение о введении равной дистанции для обоих полов в гонках — на 10, 20 и 50 км. Если предложение будет принято, оно вступит в силу не ранее 2025 года.

Степанова же заявила, что старт на 50 км требует особой подготовки и нескольких лет специализации. По её мнению, никто не будет смотреть эти забеги.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что FIS не станет применять санкции к Степановой за её слова на встрече с Владимиром Путиным.