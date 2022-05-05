Агент Ваноли не считает, что «Спартак» должен устроить чемпионский коридор «Зениту»

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Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, ответил на вопрос, нужно ли красно-белым делать чемпионский коридор для «Зенита» перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Ваноли не считает, что «Спартак» должен устроить чемпионский коридор «Зениту»
  • globallookpress.com

«Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака», — цитирует Д’Амико «Чемпионат».

По его мнению, в противном случае сине-бело-голубым должны устраивать чемпионский коридор все команды без исключения каждую неделю после завоевания трофея.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — 16:30 мск.

Петербуржцы досрочно стали чемпионом России после победы над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре национального первенства. Для «Зенита» это уже восьмой титул чемпиона страны, а главный тренер команды Сергей Семак в четвёртый раз подряд привёл коллектив к завоеванию золотых медалей.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о сокращении бюджета клуба.

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