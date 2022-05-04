СЭ: бюджет «Спартака» может значительно сократиться к 2024 году
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей. Снижение по сравнению с бюджетом на сезон-2021/22 планируется в районе 30%.
К 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое, в связи с чем общее уменьшение финансирования «Спартака» составит более чем 50% за два года.
Напомним, что по итогам 2021 года чистый убыток красно-белых сократился на 54,3% — до 881 млн рублей.
За три тура до окончания чемпионата России московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у «Урала», который находится в зоне стыковых матчей.
Ранее директор по коммуникациям столичного ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о сокращении бюджета клуба в сезоне-2022/23.