Агент Ваноли опроверг слухи об уходе тренера из «Спартака»
- РИА Новости
«Эта информация — фейк. Работе Паоло в «Спартаке» ничего не угрожает», — цитирует Д'Амико «Чемпионат».
Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.
За три тура до окончания чемпионата России московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у «Урала», который находится в зоне стыковых матчей.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе Ваноли.