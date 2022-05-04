Агент Ваноли опроверг слухи об уходе тренера из «Спартака»

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, опроверг информацию об отставке своего клиента.

«Эта информация — фейк. Работе Паоло в «Спартаке» ничего не угрожает», — цитирует Д'Амико «Чемпионат».

Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.

За три тура до окончания чемпионата России московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у «Урала», который находится в зоне стыковых матчей.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе Ваноли.