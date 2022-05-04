«Краснодар» обыграл «Локомотив» в перенесённом матче РПЛ

«Краснодар» нанёс поражение московскому «Локомотиву» в перенесённом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

У «Краснодара» забитым мячом отметился Александр Черников (83-я минута).

Напомним, что краснодарский клуб набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московский «Локомотив» (41 очко) — на шестом месте. «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ рассмотрит возможность возрождения Кубка премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.