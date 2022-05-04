Мостовой: Ваноли заслуживает шанс ещё поработать в «Спартаке»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе главного тренера московского клуба Паоло Ваноли.
Мостовой: Ваноли заслуживает шанс ещё поработать в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сам Ваноли, наверное, хочет уже уехать из-за сложившейся обстановки. Шанс ещё поработать он заслуживает, его и взяли только два месяца назад. Команда вышла в полуфинал Кубка России», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

По информации СМИ, наставник красно-белых покинет клуб по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России. В качестве замены Ваноли якобы рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов.

Ранее агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака», отреагировал на информацию об отставке своего клиента.

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