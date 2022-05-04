Иверсен поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Норвежец Эмиль Иверсен поддержал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с первоклассными лыжниками. Норвегия и Россия — лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно», — цитирует Иверсена Dagbladet.

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Иверсен высказал олимпийской чемпионке Веронике Степановой своё мнение по поводу спортивно-политической ситуации в мире.