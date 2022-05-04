Агент Бийола рассказал, останется ли футболист в ЦСКА в следующем сезоне

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Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола рассказал, готов ли футболист остаться в столичном клубе, несмотря на отсутствие еврокубков в сезоне-2022/23.
Агент Бийола рассказал, останется ли футболист в ЦСКА в следующем сезоне
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Сейчас слишком рано, чтобы комментировать этот вопрос, сперва нужно пообщаться с клубом. У Яки действующий контракт. Полагаю, что самый корректный вариант — сесть по окончании сезона с игроком и представителями клуба за стол и всё обсудить», — цитирует слова Чибежа «РБ Спорт».

Агент также подчеркнул, что не слышал разговоров о понижении зарплаты от клуба, но если так произойдет, футболист сам будет решать, сможет ли он как-то компенсировать для себя понижение зарплаты.

В сезоне-2021/22 Бийол провёл в составе армейцев 28 матчей в чемпионате и кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина объяснил, почему решил перейти в московский клуб.

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