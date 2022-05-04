Агент Ваноли отказался комментировать слухи об уходе тренера из «Спартака»

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Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на информацию об отставке своего клиента.
Агент Ваноли отказался комментировать слухи об уходе тренера из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» не было настолько интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», — приводит слова Д'Амико Metaratings.

По информации СМИ, Ваноли покинет клуб по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России. Ему на смену якобы рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов.

Ранее Каттани заявил, что «Спартак» продолжит сотрудничать с Ваноли в следующем сезоне.

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