Агент Ваноли отказался комментировать слухи об уходе тренера из «Спартака»

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на информацию об отставке своего клиента.

«Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» не было настолько интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», — приводит слова Д'Амико Metaratings.

По информации СМИ, Ваноли покинет клуб по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России. Ему на смену якобы рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов.

Ранее Каттани заявил, что «Спартак» продолжит сотрудничать с Ваноли в следующем сезоне.