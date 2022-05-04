Агент Ваноли отказался комментировать слухи об уходе тренера из «Спартака»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» не было настолько интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», — приводит слова Д'Амико Metaratings.
По информации СМИ, Ваноли покинет клуб по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России. Ему на смену якобы рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов.
Ранее Каттани заявил, что «Спартак» продолжит сотрудничать с Ваноли в следующем сезоне.