Стало известно, когда Семененко сможет приступить к тренировкам

Тренер Татьяна Мишина рассказала, когда фигурист Евгений Семененко сможет приступить к занятиям.

«Евгений чувствует себя хорошо, постепенно уже переходит к тренировкам вне льда. Скоро уже и на лёд выйдет. Главное сейчас — не форсировать события, чтобы всё было постепенно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

18-летний фигурист упал во время проката в рамках шоу после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой. Прямо со стадиона его доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда.