Стало известно, когда Семененко сможет приступить к тренировкам

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Тренер Татьяна Мишина рассказала, когда фигурист Евгений Семененко сможет приступить к занятиям.
Стало известно, когда Семененко сможет приступить к тренировкам
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Евгений чувствует себя хорошо, постепенно уже переходит к тренировкам вне льда. Скоро уже и на лёд выйдет. Главное сейчас — не форсировать события, чтобы всё было постепенно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

18-летний фигурист упал во время проката в рамках шоу после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой. Прямо со стадиона его доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда.

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