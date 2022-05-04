Медина объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, почему согласился подписать соглашение с российским клубом.

«Когда ЦСКА предложил контракт, я подумал, что мне нужно сменить обстановку. Поскольку у меня всегда горели глаза в плане игры в Европе, я согласился. У меня было несколько предложений, но лучшее поступило из Москвы. ЦСКА, без сомнений, гранд, поэтому выбрал его», — цитирует Медину «Матч ТВ».

По его словам, армейцы являются хорошей командой, которая регулярно сражается за чемпионство. Парагваец также подчеркнул, что в данный момент намерен развиваться в составе москвичей.

Медина перешёл в ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити» в январе текущего года. Контракт с ним рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне легионер провёл в составе армейцев десять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Медина заявил, что готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции.