Медина объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, почему согласился подписать соглашение с российским клубом.
Медина объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Когда ЦСКА предложил контракт, я подумал, что мне нужно сменить обстановку. Поскольку у меня всегда горели глаза в плане игры в Европе, я согласился. У меня было несколько предложений, но лучшее поступило из Москвы. ЦСКА, без сомнений, гранд, поэтому выбрал его», — цитирует Медину «Матч ТВ».

По его словам, армейцы являются хорошей командой, которая регулярно сражается за чемпионство. Парагваец также подчеркнул, что в данный момент намерен развиваться в составе москвичей.

Медина перешёл в ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити» в январе текущего года. Контракт с ним рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне легионер провёл в составе армейцев десять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Медина заявил, что готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции.

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