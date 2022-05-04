Футболист «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесённую травму

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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате принёс извинения вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, которому нанёс травму в матче 27-го тура РПЛ.
Футболист «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесённую травму
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — приводит слова спортсмена Sport24.

Форвард подчеркнул, что случилось игровое столкновение. По его мнению, шла обоюдная борьба за мяч, а в его действиях не было злого умысла.

В концовке игры с «Ахматом» Акинфеев спас ворота после удара Конате, но столкнулся с нападающим. В итоге на поле появились врачи, однако голкипер доиграл встречу.

Ранее в пресс-службе московского ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева.

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