Акинфеев рискует пропустить матч РПЛ с «Сочи» из-за травмы

В пресс-службе московского ЦСКА рассказали о состоянии голкипера команды Игоря Акинфеева после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с Конате в матче с «Ахматом» и не участвует в тренировках команды. У него диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит», — говорится в заявлении в Telegram-канале армейцев.

В связи с этим 36-летний вратарь может пропустить матч 28-го тура с «Сочи», который состоится 7 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В концовке игры с чеченским коллективом Акинфеев спас ворота после удара Мохамеда Конате, но столкнулся с нападающим. В итоге на поле появились врачи, однако голкипер всё же смог доиграть встречу.

Ранее футболист ЦСКА Хесус Медина выразил готовность играть только в РПЛ, несмотря на санкции.