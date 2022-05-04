Футболист ЦСКА Медина готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции

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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что будет максимально выкладываться в матчах чемпионата России в связи с отстранением российских команд от еврокубков.
Футболист ЦСКА Медина готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я профессионал, поэтому я должен максимально качественно отрабатывать во всех матчах команды. Я буду делать всё, чтобы моя команда побеждала. Конечно, я соглашусь выступать только в РПЛ, если в отношении российского футбола будут применены санкции», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

Футболист также отметил, что будет раздосадован, если команда займёт второе место, но не сможет выступать в Лиге чемпионов.

«Есть решения, на которые мы не можем повлиять. Наша задача — работать качественно, выполняя поставленную задачу», — заключил Медина.

2 мая УЕФА принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Медина рассказал, как отличает главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого от его брата и ассистента Василия.

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