Футболист ЦСКА Медина готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что будет максимально выкладываться в матчах чемпионата России в связи с отстранением российских команд от еврокубков.

«Я профессионал, поэтому я должен максимально качественно отрабатывать во всех матчах команды. Я буду делать всё, чтобы моя команда побеждала. Конечно, я соглашусь выступать только в РПЛ, если в отношении российского футбола будут применены санкции», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

Футболист также отметил, что будет раздосадован, если команда займёт второе место, но не сможет выступать в Лиге чемпионов.

«Есть решения, на которые мы не можем повлиять. Наша задача — работать качественно, выполняя поставленную задачу», — заключил Медина.

2 мая УЕФА принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Медина рассказал, как отличает главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого от его брата и ассистента Василия.