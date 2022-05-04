Каттани заявил, что «Спартак» продолжит сотрудничать с Ваноли в следующем сезоне

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Паоло Ваноли.

«У «Спартака» есть главный тренер — и не только на этот сезон, но и на следующий. Вместе с этим тренером мы работаем, исходя из клубной стратегии на будущее. Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон ещё открыты», — цитирует Каттани «Чемпионат».

По информации СМИ, итальянский специалист якобы разочаровал руководство красно-белых и покинет свой пост по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России. Отмечается, что на его должность рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов.

За три тура до окончания чемпионата России московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у «Урала», который находится в зоне стыковых матчей.

Ранее в «Спартаке» назвали ерундой слухи об отставке Ваноли.