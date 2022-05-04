Донецкий журналист рассказал, сколько денег нужно для восстановления «Донбасс Арены»

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Главный редактор донецкого издания «За футбол» Олег Антипов рассказал, в каком состоянии находится «Донбасс Арена».
Донецкий журналист рассказал, сколько денег нужно для восстановления «Донбасс Арены»
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«На реконструкцию необходимо несколько сотен миллионов рублей. Это полное техобслуживание, замена устаревших элементов конструкций, замена стёкол внешнего оформления, которые частично были разрушены в результате прилётов», — приводит слова Антипова Sport24.

По его словам, сложно предполагать, что будет со стадионом под нагрузкой, ведь конструкция долгое время находилась без полного заполнения. Он также отметил, что «Донбасс Арена» располагается на глубине в пустотах, которые остались после выработки угля, однако это не должно стать серьёзной проблемой.

«Конструктивно стадион специально выполнен как нежёсткая, податливая структура, что позволяет в случае возможных смещений элементов конструкции избежать их разрушения. Да и датчики движения пород почвы тоже стоят, их проверяют. Но комплексное обследование нужно делать и тут», — добавил Антипов.

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