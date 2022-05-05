Советский хоккеист СКА Михайлов рассказал о встречах легендарных игроков клуба

Александр Михайлов — один из ведущих игроков советского и российского профессионального хоккейного клуба СКА (Ленинград) — рассказал, как часто удаётся легендарным советским хоккеистам, завоевавшим бронзу на чемпионате СССР 1987 года, встречаться и играть в ветеранских турнирах.

«В Ледовом дворце ветеранам выделили ложу, кто может, тот приходит на матчи, там и общаемся. Вместе выходить на лёд, после того как мы закончили играть, за эти годы получалось редко. Собраться вместе непросто, не все в Петербурге», — сказал хоккеист в беседе с «Петербургским дневником».

Как уточняется, Михайлов возглавляет хоккейную школу им. Николая Дроздецкого в Колпино.

Ранее, по сообщениям kp.ru, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о Всероссийских соревнованиях по лыжам «Хибинская весна», прошедших в апреле в Кировске.