КДК РФС рассмотрит использование нецензурной брани болельщиками и поведение Ваноли
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«Будем рассматривать скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо», «Зенита» и «Локомотива». Выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли», — приводит слова Григорянца Sport24.
Отмечается, что КДК отдельно рассмотрит эпизод с участием генерального директора «Химок» Владимира Габулова после 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Габулов после матча вошёл в судейскую и на повышенных тонах поговорил с арбитром.
Ранее Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».