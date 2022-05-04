КДК РФС рассмотрит использование нецензурной брани болельщиками и поведение Ваноли

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие нарушения 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будут рассмотрены на заседании КДК.
КДК РФС рассмотрит использование нецензурной брани болельщиками и поведение Ваноли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Будем рассматривать скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо», «Зенита» и «Локомотива». Выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли», — приводит слова Григорянца Sport24.

Отмечается, что КДК отдельно рассмотрит эпизод с участием генерального директора «Химок» Владимира Габулова после 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Габулов после матча вошёл в судейскую и на повышенных тонах поговорил с арбитром.

Ранее Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

 

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