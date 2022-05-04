В «Спартаке» отреагировали на слухи об отставке Ваноли

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Паоло Ваноли.
В «Спартаке» отреагировали на слухи об отставке Ваноли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

По информации СМИ, Ваноли покинет клуб по окончании сезона даже в случае победы в Кубке России, а ему на смену на смену рассматриваются главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наставник «Ахмата» Андрей Талалаев и возглавляющий молодёжную сборную России Михаил Галактионов. Отмечается, что итальянский специалист якобы разочаровал руководство красно-белых и жену владельца «Спартака» Зарему Салихову.

За три тура до окончания чемпионата России москвичи занимают десятое место в турнирной таблице 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у находящегося в зоне стыковых матчей «Урала».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о трудностях в своём карьерном пути.

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