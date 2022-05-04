Глава департамента судейства РФС назвал Салихову ярким явлением в российском футболе
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«Салихова — яркое явление. Юридически она не относится к команде, но продвигает свою позицию. Она выражает свою позицию довольно жёстко, но она и не должна делать нашу работу проще. Кому-то это нравится, кому-то нет. В большинстве случаев обходится без грубости и других недопустимых вещей. Критиковать — её право, и я воспринимаю это как дополнительный элемент общественного контроля нашей работы», — цитирует Каманцева «Чемпионат».
По его мнению, позиция Салиховой по тем или иным вопросам является субъективной, но в судейском корпусе стараются анализировать все поступающие сигналы, не поддаваясь при этом давлению.
«Есть недостаточная информированность — мы признаём это и стараемся устранять. Это такая же работа департамента, как и всё остальное. Мы защищаем судей, объясняя происходящее. Важно, чтобы арбитрам не прилетали необоснованные претензии. За объективные ошибки критика понятна и неизбежна», — подчеркнул глава департамента.
Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.
Ранее Салихова оценила необходимость организации чемпионского коридора для санкт-петербургского «Зенита».