«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас

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«Колорадо Эвеланш» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас
  • AP

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, а также по разу шайбы забросили Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

У гостей дважды отличился Мэтт Дюшейн. 

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 6 мая в Денвере.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Малкина в овертайме принёс «Питтсбург Пингвинз» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ.

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