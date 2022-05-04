«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас

«Колорадо Эвеланш» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, а также по разу шайбы забросили Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

У гостей дважды отличился Мэтт Дюшейн.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 6 мая в Денвере.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Малкина в овертайме принёс «Питтсбург Пингвинз» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ.