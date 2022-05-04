«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас
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Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, а также по разу шайбы забросили Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
У гостей дважды отличился Мэтт Дюшейн.
Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 6 мая в Денвере.
Ранее сообщалось, что гол Евгения Малкина в овертайме принёс «Питтсбург Пингвинз» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ.