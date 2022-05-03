Рианчо: после заявления УЕФА у легионеров пропадёт желание играть в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от международных матчей сезона-2022/23.

«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадёт желание играть в РПЛ. Это серьёзный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чём не виноваты», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА.