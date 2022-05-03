Судья Федотов высказался о работе арбитра Кукуяна в матче «Динамо» — «Урал»

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна в матче 27-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Уралом» (2:3).

«Можно было сказать, что Кукуян хорошо провёл работу, если бы не один эпизод на 84-й минуте. Был выдуманный 11-метровый в ворота «Динамо». Не уровень Кукуяна назначать такие удары, когда у Скопинцева рука была прижата к телу», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, правильным решением для арбитра было бы продолжить игру, а не назначать пенальти в ворота московской команды и показывать вторую жёлтую карточку Дмитрию Скопинцеву, которую потом, после просмотра VAR, судья отменил, как и сам 11-метровый удар.

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров рассказал об уровне судейства в России.