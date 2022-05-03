Сёмин: у Семака был огромный опыт ещё до прихода в «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успехе главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Семак работал у очень хороших тренеров. И сам прекрасный футболист. А как специалист не спешил в своей карьере. В какой-то момент принял правильное решение — пошёл в «Зенит». На тот момент у него уже был громадный опыт: игрок плюс школа специалистов, у которых работал помощником», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По его словам, 46-летний наставник хорошо знает психологию игроков и следил за самыми квалифицированными тренерами, которых знал, поэтому сейчас он успешен.

Напомним, Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее Сёмин назвал имя тренера, который способен прервать доминирование петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.