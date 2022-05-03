Салихова: чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым выступлением Дзюбы

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о чемпионстве петербургского «Зенита».
Салихова: чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым выступлением Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом — спор с Геничем. Нападающий сине-бело-голубых в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-Медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент», — написала Салихова в своей колонке на Sports.ru.

Напомним, что в матче 27-го тура «Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место по числу побед в РПЛ, уступая лишь «Спартаку» (10).

Ранее бывший президент красно-белых Андрей Червиченко высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и Дзюбой.

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