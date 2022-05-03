Фетисов высказался о низкой посещаемости на матчах КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал низкую посещаемость на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не может такого быть, чтобы в Великобритании была посещаемость больше, чем в России! Там хоккея нет. Этот вопрос нужно задать руководству КХЛ прежде всего. Печально, если так и есть на самом деле», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, пора перестать забирать налево и направо игроков из команды КХЛ по надуманным признакам.

«Я так понимаю, во всех европейских лигах нет клубов-олигархов, фантастических преимуществ кого-то. Хороший пример для КХЛ в этих непростых условиях наконец-то прийти к главному решению: чтобы у всех были равные возможности», — добавил Фетисов.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира — 2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, и лишила страну права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Фетисов высказался о развитии хоккея в России.