Карякин: кризис откроет новые возможности для российского футбола

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о решении УЕФА не допускать отечественные команды до европейских турниров в сезоне-2022/23.
Карякин: кризис откроет новые возможности для российского футбола
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Думаю, что кризис откроет новые возможности для нашего футбола. В целом — очень жаль. Я не понаслышке знаком с подобной ситуацией. Ты готовишься, стремишься к соревнованиям, а потом тебя отстраняют. Но уже никого такие вещи не удивляют. Очень неприятно», — приводит слова Карякина «РБ Спорт».

По его мнению, решение о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд правильное, так как у футболистов должно быть больше возможностей играть.

Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.

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