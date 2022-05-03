Ольховский объяснил последние неудачи Карацева на турнирах ATP психологическим спадом

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил результаты российского теннисиста Аслана Карацева в последних матчах.
Ольховский объяснил последние неудачи Карацева на турнирах ATP психологическим спадом
  • AP
  • © Simon Baker

«У Карацева идёт небольшой спад психологический. Он сейчас не уверен. Ему нужны победы, чтобы восстановить состояние головы», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Напомним, что на турнирах серии «Мастерс» в Монте-Карло и в Мадриде Карацев уступал в первых играх. В Монте-Карло россиянин проиграл датчанину Хольгеру Руне, а в Мадриде —  бельгийцу Давиду Гоффену. 

Ранее Ольховский критически оценил слова президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта.

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