Петржела — о новых санкциях УЕФА: ужас для всех российских болельщиков

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.

«Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены», — цитирует Петржелу Sport24.

Также он высказал мнение, что игра «Зенита» в еврокубках в последние несколько лет вызывает только негативные эмоции. Если бы петербургский клуб допустили к участию, то он снова не вышел бы из группы, уверен специалист.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА.