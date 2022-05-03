Петржела — о новых санкциях УЕФА: ужас для всех российских болельщиков

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.
Петржела — о новых санкциях УЕФА: ужас для всех российских болельщиков
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены», — цитирует Петржелу Sport24.

Также он высказал мнение, что игра «Зенита» в еврокубках в последние несколько лет вызывает только негативные эмоции. Если бы петербургский клуб допустили к участию, то он снова не вышел бы из группы, уверен специалист.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА.

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