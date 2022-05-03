Анфиса Резцова: Нуждов финансово обеспечит себе победу на выборах президента СБР

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов способен финансово обеспечить себе победу на выборах главы организации.
Анфиса Резцова: Нуждов финансово обеспечит себе победу на выборах президента СБР
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Я уверена, что он финансово обеспечит себе победу на выборах президента СБР. Как у нас всегда делается, к сожалению. Но дай бог, чтобы команда была обеспечена», приводит слова Резцовой РИА Новости.

По её мнению, руководитель должен быть на подхвате как у биатлонистов, так и у тренеров. Она подчеркнула, что Владимир Драчёв и Виктор Майгуров не доказали, что могут руководить организацией.

«Пусть Нуждов доказывает болельщикам и нам. Спортсменам не всегда только деньги нужны», — заключила Резцова.

Напомним, что 23 июня пройдёт отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). На пост главы организации претендуют Нуждов и нынешний президент Виктор Майгуров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что повышение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысит к ним интерес со стороны спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить