Анфиса Резцова: Нуждов финансово обеспечит себе победу на выборах президента СБР

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов способен финансово обеспечить себе победу на выборах главы организации.

«Я уверена, что он финансово обеспечит себе победу на выборах президента СБР. Как у нас всегда делается, к сожалению. Но дай бог, чтобы команда была обеспечена», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

По её мнению, руководитель должен быть на подхвате как у биатлонистов, так и у тренеров. Она подчеркнула, что Владимир Драчёв и Виктор Майгуров не доказали, что могут руководить организацией.

«Пусть Нуждов доказывает болельщикам и нам. Спортсменам не всегда только деньги нужны», — заключила Резцова.

Напомним, что 23 июня пройдёт отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). На пост главы организации претендуют Нуждов и нынешний президент Виктор Майгуров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что повышение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысит к ним интерес со стороны спортсменов.