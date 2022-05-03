Губерниев — о фразе Шипачёва про низкие зарплаты в КХЛ: он откровенно поплыл
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«Мне кажется, что Шипачёв откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. У меня других слов нет», — Sport24.
Он напомнил хоккеисту, что не стоит забывать о рыночной цене и спросе.
«Кто-то заказывает на корпоративы Киркорова, а кто-то — кавер-группу, только и всего. Со спортом так же», — добавил он.
Губерниев подчеркнул, что зарплаты у хоккеистов КХЛ весьма достойные.
СМИ сообщали, что Шипачёв зарабатывает 95 млн рублей в год.
«Динамо» в минувшем сезоне вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии ЦСКА. Шипачёв в Кубке Гагарина в 11 матчах набрал десять очков.
Ранее Шипачёв рассказал, сколько московское «Динамо» потратило на зарплаты в этом сезоне.