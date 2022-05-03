Экс-арбитр ФИФА Захаров — о судействе в России: абсолютный бардак

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА), лучший рефери России 2008 года Игорь Захаров рассказал об уровне судейства в стране.
Экс-арбитр ФИФА Захаров — о судействе в России: абсолютный бардак
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«То, что происходит, абсолютный бардак. Если взять статистику за последние пять лет, в каждом туре в среднем не меньше трёх ключевых ошибок. Очевидно, стало меньше арбитров, на которых можно положиться в матчах повышенного риска», — цитирует Захарова «Матч ТВ».

Он также добавил, что иностранные специалисты в руководстве судейского корпуса занимаются только арбитрами Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку на всю систему не хватает времени.

«Знаю некоторые моменты, в которых иностранцы были очень лояльны, хотя требовалась более жёсткая позиция. Потому что у нас совершенно другой уклад жизни. Всё совершенно по-другому устроено», — заключил Захаров.

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, которая в очередной раз раскритиковала работу судей.

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