Экс-нападающий ЦСКА Валльмарк: ноги моей в КХЛ больше не будет
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда», — цитирует Валльмарка SVT.
Шведский форвард подчеркнул, что руководство ЦСКА с пониманием восприняло его желание покинуть Россию и не стало этому препятствовать.
«Я не могу поддерживать то, что происходит. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — заключил Валльмарк.
Хоккеист из Швеции в 33 матчах набрал 19 очков (восемь голов и 11 результативных передач).
Ранее в «Северстали» заявили о желании иностранных хоккеистов вернуться в команду.