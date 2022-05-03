Экс-нападающий ЦСКА Валльмарк: ноги моей в КХЛ больше не будет

Шведский нападающий Лукас Валльмарк, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, рассказал о расторжении контракта с клубом.

«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда», — цитирует Валльмарка SVT.

Шведский форвард подчеркнул, что руководство ЦСКА с пониманием восприняло его желание покинуть Россию и не стало этому препятствовать.

«Я не могу поддерживать то, что происходит. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — заключил Валльмарк.

Хоккеист из Швеции в 33 матчах набрал 19 очков (восемь голов и 11 результативных передач).

Ранее в «Северстали» заявили о желании иностранных хоккеистов вернуться в команду.