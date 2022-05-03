Овечкин заявил, что в «Вашингтоне» изучают игру голкипера «Флориды» Бобровского

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском и предстоящем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы собираемся изучить хайлайты Бобровского, чтобы понять, как забивать ему. У них отличная команда. Для нас это очень интересное противостояние», — сказал Овечкин перед игрой.

Первый матч «Вашингтона» и «Флориды» пройдёт в ночь с 3 на 4 мая по мск. «Пантерз» стали победителями минувшего регулярного чемпионата НХЛ, завоевав Президентский кубок.

Ранее защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина на одноклубников.