Ловчев заявил, что в УЕФА открыли ящик Пандоры после введения новых санкций

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

«Сейчас такое делают практически все федерации. Всё это ожидаемо. На международную арену мы, без сомнения, вернемся, только вопрос, когда», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

При это он отметил, что у России будет время заняться развитием детского и юношеского футбола, а на данном этапе стоит гораздо меньше тратить деньги на иностранных игроков и тренеров. 

«Они открыли ящик Пандоры, который трудно будет закрыть. Решение — полная дикость. Сегодня для них Россия нехорошая, а завтра это будет какая-то другая страна», — сказал Ловчев.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.

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