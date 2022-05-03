Геркус предложил России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола после новых санкций УЕФА

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

«УЕФА принял свои решения, ссылаясь на небезопасность проведения матчей с нашими командами, и по этой логике мы возобновим свои выступления на следующий сезон после окончания специальной военной операции. По крайней мере, на словах это так. Это плохая новость для нашего футбола, и лично я бы всерьёз рассмотрел перспективу перехода в Азиатскую конфедерацию», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его мнению, это сохранит международный календарь, выведет сборную и клубы из изоляции, а также даст футболистам необходимую игровую практику

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее юрист предположила, что ждёт российский футбол после введения УЕФА новых санкций.