Божович сравнил «Арсенал» с боксёром после нокдауна в матче с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отреагировал на ничью своей командой с «Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом ещё один. Думаю, это как боксёр, который находится в нокдауне», — цитирует Божовича News Tula.

При этом он отметил, что его подопечные начали биться, когда вышли на второй тайм, за счёт чего и удалось восстановить равенство. По его мнению, туляки могли и выиграть этот матч.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры.

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