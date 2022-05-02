О'Салливан стал семикратным чемпионом мира по снукеру

Англичанин Ронни О'Салливан одержал победу над соотечественником Джаддом Трампом в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.

Встреча завершилась со счётом 18:13 в пользу лидера мирового рейтинга.

В первый игровой день О'Салливан уверенно повёл (12:5), но в третьей сессии Трамп сократил отставание. Однако 46-летний спортсмен удержал преимущество.

Для О’Салливана это уже седьмой титул чемпиона мира. Он сравнялся по этому показателю с шотландцем Стивеном Хендри.

Ранее о прекращении работы в России сообщил телеканал Eurosport, специализировавшийся на теннисе, снукере, велоспорте, а также на зимних и экстремальных видах спорта.