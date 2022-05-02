Кавазашвили: песенка Дзюбы в основном составе «Зенита» спета

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о его игровом времени после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По его мнению, 33-летний игрок до сих пор не стал мужчиной и является слишком самонадеянным, чем нанёс ущерб и сборной России.

«Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор», — добавил эксперт.

Дзюба вышел на поле на 82-й минуте матча с «Локомотивом». «Зенит» обыграл железнодорожников со счётом 3:1 и в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Ранее Дзюба признался, что ему обидно получать мало игрового времени.