Президент ФВСР Екимов не видит смысла в переходе в азиатскую федерацию

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высказал мнение, что переход в Азиатскую конфедерацию велоспорта не является целесообразной идеей.
Президент ФВСР Екимов не видит смысла в переходе в азиатскую федерацию
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«Всё равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов (UCI). Ещё есть, конечно, регламент, надо изучать его, прежде чем такие решения принимать», — цитирует Екимова ТАСС.

Напомним, что 1 марта UCI наложила санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Ранее в Госдуме отреагировали на новость о смене гражданства велогонщика Павла Сивакова.

 

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